Koranskole lenket til tekst om å slå barn

I en artikkel på musliminc.com om hvordan man får fromme og lydige barn sto det blant annet at «som en siste utvei, og hvis det blir nødvendig, kan du slå barnet ditt», skriver Vårt Land. Riktignok lister artikkelen opp visse begrensninger, som at man ikke kan slå i ansiktet eller i magen eller slå så hardt at det medfører kutt eller blåmerker. Også tidligere har det blitt lenket til en artikkel om at vold mot barn kan være akseptabelt under visse betingelser.

Daglig leder Imran Mushtaq ved Islamskole Bærum sier han ikke visste at slikt innhold var delt på skolens Facebook-side.

– Trolig er det en lærer hos oss som har funnet noen nyttige punkter i artikkelen, men som ikke har fått med hva siden sier om vold. Oppdragervold er ikke policy hos oss, og foregår heller ikke hos oss, sier Mushtaq, som sørget for at lenkene ble fjernet. På spørsmål om vold mot barn kan forsvares ut fra islam svarer han:

– Tekstene er hentet fra en utenlandsk kontekst, og gjelder ikke i vår norske kontekst. Profeten er vårt beste eksempel, og han slo aldri et barn i hele sitt liv.

