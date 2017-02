Ett års fengsel for omfattende svindel

27-åringen fra Fana i Bergen solgte både telefoner, billetter og gravemaskiner – blant annet på finn.no – men kjøperne fikk ikke det de skulle ha, skriver Bergens Tidende. I over et år holdt han på og loppet folk og bedrifter for penger.

Til slutt meldte mannen seg selv for politiet, men etter å ha blitt avhørt, ble han sluppet fri, og noen uker senere var han i gang igjen. Først flere måneder senere ble han tatt på nytt.

Forsvareren ba retten vurdere 27-åringen mildest mulig og opplyste at tiltalte har et rusproblem. Det står også i dommen at pengene han hare svindlet til seg «er skuslet bort på rus og fest».

I tillegg til ett år i fengsel, er mannen dømt til å betale tilbake 502.520 kroner til ofrene sine.

