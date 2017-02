Elever oppsøker lege på nett

Nye fraværsregler i den videregående skolen og krav til dokumentasjon, betyr at elever tar opp plass i venterom og tid hos legen for å få en attest.

Noen unge allmennleger har valgt å gå nye veier og tilbyr konsultasjon via nettvideotjenesten Skype, skriver Klassekampen. For et par hundrelapper får du snakke med legen, og med mindre han tror pasienten bløffer, sender han en sykdomserklæring til elevens digitale postkasse.

Ideen dukket opp i samtaler på legefora på nettet der man diskuterte tiden som ble brukt på syke skoleelever. Mads Istre hadde sansen for tanken om videokonsultasjoner og er i dag ansvarlig lege og en av grunnleggerne bak nettstedet skolesyk.no.

– Vi har hatt flere henvendelser enn vi har kunnet svare på. Antall konsultasjoner er begrenset av kapasiteten, ikke av etterspørselen, forteller han.

Nettstedet har spesialisert seg på skoleelever som trenger dokumentasjon på gyldig fravær. Andre får ikke time hos skolesyk.no, og de tilbyr ikke legeattester eller behandling.

– Dette skal være en enkel lavterskeltjeneste som avlaster fastlegene, forklarer Istre. Han sier de har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre og skoler og at det har vært få problemer med skulk.

