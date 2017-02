Bråtebrann ute av kontroll i Rogaland

Klokken 18.45 fikk brannvesenet melding om flere branner i distriktet.

Det er snakk om to separate branner har spredt seg over et stort område på Sikvaland i Gjesdal kommune, melder NRK.

En av brannene, på Holmahol, hadde brannmannskapene kontroll på ved 20.30-tiden. På Twitter melder politiet at det drives med etterslukking på stedet. Dermed flyttet brannvesenet innsatsen til Sikvaland for å prøve å få kontroll der.

Ved 21-tiden var fortsatt brannen ved Sikvaland, på kommunegrensen mellom Gjesdal og Time, ute av kontroll.

– Vi arbeider i et vanskelig terreng, og det begynner å bli mørkt, forteller brannsjef Henry Ove Berg til Stavanger Aftenblad.

Han karakteriserer brannen som en kraftig naturbrann, og sier at det er usikkert om de klarer å få kontroll på brannen i løpet av tirsdag kveld.

Brannvesenet har rekvirert mannskaper fra Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter til stedet.

Fungerende vaktsjef Rune Sunde i Rogaland brann og redning IKS sier til avisen at det er søkt om bruk av ild utendørs til lyngsviing i området. Det skal være et område på cirka 300 dekar.

