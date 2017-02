Betews ankesak utsatt

Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Metkel Betew skal gjeninnsettes i forvaring. Oslo tingrett kom i juni i fjor til at han skal det, men 38-åringen anket til lagmannsretten.

Til NTB opplyser forsvarer Marius Dietrichson at saken er utsatt fordi Betew er syk. Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten.

Betew ble i 2014 prøveløslatt fra forvaringsdommen for Nokas-ranet i Stavanger i 2004. Da hadde han sonet minstetiden på ti år. Etter ti måneder i frihet ble han igjen varetektsfengslet, siktet for nye alvorlige lovbrudd. I vilkårene for prøveløslatelsen heter det at Betew ikke skal ha kontakt med kriminelle miljøer, blant dem andre Nokas-dømte. Dette vilkåret er brutt, hevder påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring.

Ankesaken var opprinnelig berammet til november i fjor, men ble også da utsatt på grunn av sykdom.

