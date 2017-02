Arbeidstilsynet politianmelder Veireno

Siden oktober i fjor har Veireno hatt ansvaret for søppeltømmingen i Oslo. Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, deriblant fra Arbeidstilsynet, og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.

– Vi har fulgt Veireno over tid. På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.

Hun opplyser at Veireno-ansette i Oslo har jobbet opptil 90 timer i uken og at noen har jobbet nesten en måned i strekk.

– Dette er etter våre vurderinger langt utenfor det som er vanlig, og da er det riktig å politianmelde det. Det mest alvorlige er at mange ansatte har jobbet så mye at vi vet at dette kan ha alvorlige konsekvenser for deres helse, sier Luthen.

Tidligere har Arbeidstilsynet anmeldt Veireno for forhold i Vestfold, der selskapet overtok innsamling av husholdningsavfall i ti kommuner i oktober 2015.

