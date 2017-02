Aktor avslutter utspørringen av Cappelen

Mandag gikk halve rettsdagen i Oslo tingrett for åpne dører, og Cappelen fortalte da at han tror Eirik Jensen har gjemt unna store deler av pengene han skal ha fått for å sikre innførsler av hasj.

Den tiltalte narkotikasmugleren hevder å ha betalt politimannen Jensen nærmere 8,5 millioner kroner i løpet av årene de har samarbeidet. Han fortalte også at han skal ha gitt Jensen klokker og penger til en bil.

Tirsdag må Cappelen fortsette å svare Spesialenhetens aktor Kristine Schilling. Hun vil bruke hele dagen i tingretten og skal etter planen runde av sin utspørring.

Dagen etter er det forsvarerne som slipper til. Både Jensens forsvarere, John Christian Elden og Arild Holden, og Cappelens forsvarere, Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling, vil spørre 50-åringen ytterligere ut om hans mangeårige samarbeid med den medtiltalte politimannen.

