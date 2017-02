Uværet fortsetter å herje i nord

Søndag skapte uværet problemer for fly, båter og biler i Nord-Norge, og lengst nord fortsetter utfordringene mandag.

I et OBS-varsel melder Meteorologisk institutt vestlig full storm og lokalt sterke vindkast i indre strøk av Troms, indre strøk av Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda. Vinden vil begynne å øke fra klokken 10 mandag formiddag.

"Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan bli stengt. Farlig å være utendørs. Stor skade på bygninger og infrastruktur", heter det i varselet på Yr.no.

– Hold deg inne

– Vi kan ikke anbefale folk i disse områdene å gå ut. Det kan bli full storm, som vil si vind på over 25 meter i sekundet, og da er det best å holde seg inne, sier vakthavende meteorolog Rafael Grote ved Vervarslinga for Nord-Norge til NTB.

Grote anslår at det først og fremst er i de nevnte områdene det kan oppstå samferdselsproblemer utover dagen.

– I Vest-Finnmark, på vidda og i Indre Troms vil det være stor fare for fortsatte problemer. Store fly vil ikke ha problemer, kanskje med unntak av i Hammerfest og Alta. For båter vil det dreie seg om sterk kuling, sier han.

Sterk vind og glatte veier

Flere veier i Finnmark har kunnet åpne mandag, men E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp er fortsatt stengt, skriver iFinnmark. I tillegg er det kolonnekjøring på fire veier.

Søndag førte uværet til vanskelige kjøreforhold og andre utfordringer i alle de tre nordligste fylkene. Blant annet blåste et vogntog av veien i Skibotn i Troms, mens et naust ble tatt av vinden og knust over en bil i Hadsel i Nordland.

Mandag skal været i Nordland bli bedre, men politiet i Salten varsler om glatte veier, skriver Avisa Nordland. I tillegg var ferja mellom Moskenes og Bodø innstilt på grunn av uvær mandag morgen, men den er nå i drift igjen.

