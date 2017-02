Presseforbundet klager ni medier inn for PFU for dekningen av Lommedal-saken

– Grunnen til at jeg vil bruke initiativretten er at vi skal få fram om mediene i denne saken har vært tilstrekkelig oppmerksomme på hvilke konsekvenser dekningen av saken har fått for barn, sier konstituert generalsekretær Nils E. Øy til NTB.

Fra før av har PFU fått to klager på omtalen av den såkalte Lommedal-saken der en 13 år gammel jente fra Lommedalen døde av underernæring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Jentas mor har klaget inn en stort anlagt artikkel i Budstikka i november i fjor der seks jenter opplever å urettmessig ha blitt uthengt som mobbere. Jentenes foreldre har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E. Øy nå bruker initiativretten.