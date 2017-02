Oppretter stiftelse etter Hemsedal-saken

Holm måtte gjennom fire runder i retten før mannen som voldtok henne ble dømt. I Voldums mye omtalte sak ble de tiltalte frikjent. De to møttes under demonstrasjonen «Rettssikkerhet for kvinner» i Oslo i fjor sommer, et møte som har ført til samarbeid om stiftelsen «Vi tror deg», som lanseres mandag, skriver VG.

Gjennom stiftelsen ønsker de to å knytte seg til et team av politi, advokater og psykologer som kan bistå jenter og kvinner som er blitt utsatt for overgrep. Mange har foreslått kronerulling for Voldum, men hun vil ikke ha penger til sin egen sak.

– Jeg vil heller kunne hjelpe andre og få til noe større. Jeg tror at vi med vår åpenhet allerede har hjulpet mange, og dette vil vi fortsette med, sier hun.

Holm sier stiftelsen skal bidra til at folk føler seg sett og hørt.

– Vi skal forebygge voldtekt, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtektsofre og deres pårørende, sier hun. Kvinnene vil også jobbe for mer åpenhet og for å fjerne stigmaet rundt følelser om skam og skyld.

