Oppkjøringen til lønnsoppgjøret i gang

LO varsler at de vil kjempe for at årets oppgjør ikke blir et nulloppgjør, etter fjorårets reallønnsnedgang.

– Vi har hatt to oppgjør der vi har hatt veldig moderate krav. Det betyr at alle som har hatt sentrale oppgjør, sitter igjen med omtrent ingenting. Det må vi få gjort noe med, sier LO-leder Gerd Kristiansen til NTB.

Mandag møtte hun sin motpart NHO og statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens halvårlige kontaktmøte for partene i arbeidslivet, der det kommende inntektsoppgjøret var blant temaene. Hva LOs krav vil være, blir imidlertid ikke kjent før etter et møte i LOs representantskap 21. mars.

Dårlige tider

Så langt er imidlertid både LO og NHO enige om at det er et godt stykke fram til norsk økonomi kan friskmeldes.

– Det er fortsatt store problemer i petroleumsindustrien med oppsigelser og permitteringer og nedgang i investeringer. Det betyr, dessverre, at vi er avhengige av fortsatt moderasjon, sier NHO-leder Kristin Skogen Lund til NTB.

I fjor førte lønnsoppgjøret til en reallønnsnedgang. Om det samme vil skje i år, avhenger delvis av prisveksten. Mandag 20. februar skal Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legge fram sin foreløpige rapport om lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen.

Skogen Lund peker på at det fortsatt er behov for å sikre norsk konkurransekraft.

– Det er ikke noe grunnlag for lønnsvekst i norsk økonomi, sier hun og viser til at tidligere kunne Norge eksportere olje dyrt og importere nødvendige varer billig.

Nei til nulloppgjør

– Slik er det ikke lenger, slår hun fast – og gis delvis rett av LO-lederen.

– I den økonomiske situasjonen vi står oppe i, skal vi utøve moderasjon. Men det betyr ikke at vi skal ha et nulloppgjør, framholder Kristiansen.

I år er det et såkalt mellomoppgjør, noe som betyr at forhandlingene, som starter i mars, skjer mellom NHO og LO/YS sentralt.

Men det kan by på problemer å finne en innretning på årets oppgjør, mener Kristiansen.

– Vi har bransjer som sliter, og bransjer som går så det suser. Vi må særlig ta hensyn til konkurranseutsatt sektor. Det kan bli vanskelig, men vi skal få det til i år, slik vi har gjort tidligere, sier LO-lederen.

Arbeidslivskriminalitet

På kontaktmøtet varslet også statsministeren at innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet skal forsterkes.

– Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem, og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy, sier Erna Solberg.

Hun peker på at trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene. Dette vil regjeringen få bukt med gjennom styrket koordinering og bedre informasjonsflyt. Blant annet skal det bli vanskeligere å skjule seg bak en falsk identitet.

Initiativet blir hilst velkommen av både LO og NHO.

– Dette er et veldig stort problem og en trussel mot det seriøse arbeidslivet. Det handler om enorme summer, sier Skogen Lund.

