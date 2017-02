Norske missiler skal styrke båndene til Tyskland

Naval Strike Missile (NSM) et norskprodusert sjømåls- og kryssermissil fra Kongsberg Defence Systems. Avtalen kommer i forbindelse med det norske ubåtkjøpet fra Tyskland.

– Vi har kommet nærmere Tyskland de siste årene i vårt forsvarspolitiske samarbeid. Det skyldes jo også at Tyskland har forandret sin forsvarspolitikk og blitt mer aktivt med i internasjonale operasjoner, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Tettere bånd

I forrige uke slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier et tettere samarbeid med nordiske naboland og Tyskland.

Solberg er enig, men i likhet med Støre understreker hun at dette ikke skal skje på bekostning av NATO-alliansen med USA.

– I ubåtkjøpet sto det mellom Frankrike og Tyskland, så der ville det ha vært en europeisk dimensjon uansett. Vi skal har flere partnere framover og bygge samarbeidet i Europa, men først og fremst er dette et materiellsamarbeid, sier hun.

Europeiske allianse

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) understreker at Norge og Tyskland har samarbeidet på maritim side i mange år allerede og viser til at de to siste ubåtklassene er tyske.

– De siste årene har vi jobbet mye med våre europeiske allierte for å fordype samarbeidet, særlig med Storbritannia, Tyskland, Nederland og Frankrike.

Hun understreker at dette arbeidet ble innledet lenge før Donald Trump ble president i USA. Det transatlantiske samarbeidet med USA blir altså ikke mindre viktig framover, mener Søreide.

– USA er fortsatt vår største og viktigste allierte, poengterer hun.

Norske oppdrag

Regjeringen arbeider for å få på plass industriavtaler som tilsvarer anskaffelsesverdien av nye ubåter.

– Ett eksempel er kampledelsessystem for ubåter, der Kongsberg er verdensledende. Også her ligger det kontrakter for norsk industri i milliardklassen i årene framover, sier Søreide.

Kongsberg Defence Systems anslår at om lag 100 små og store aktører vil nyte godt av industriavtalene med Tyskland.

– Norge har valgt en solid partner. Tyskland er vår største handelspartner og en av våre nærmeste allierte, framholder statsministeren.