Mange norske bedrifter utsatt for digital utpressing

Det kommer fram i Cyber Crime Survey 2017, som PwC har gjennomført med støtte fra Finans Norge, NorSIS og Bergen Næringsråd. Nesten 200 norske bedriftsledere, IT-ledere og sikkerhetsspesialister er med i undersøkelsen.

– Å bli utsatt for angrep kan fort bli svært kostbart. Årets undersøkelse viser en stor økning i andelen selskaper som har blitt utsatt for utpressing, slik som ransomware (utpressingsvirus), der filene blir kryptert og de kriminelle krever penger for å løslate dem. 55 prosent sier at de har blitt utsatt for dette siste 12 måneder, sier Henrik Lervold, markeds- og kommunikasjonsdirektør i PwC.

En firedel indikerer at kostnadene overstiger 1 million kroner. Mange oppgir at de har fått økte utgifter til gransking av sikkerhetshendelser samt utbedring og videreutvikling av forsvarstiltak og mekanismer.

EUs nye personvernforordning trer i kraft fra mai 2018, og 55 prosent svarer at de er bekymret for om bedriften klarer å oppfylle EUs nye krav til behandling av personopplysninger.

– Kun halvparten av respondentene tror at sensitiv data deres virksomhet behandler vil være tilstrekkelig beskyttet om 18 måneder i henhold til gjeldende lovgiving. To av tre mener at de i fremtiden må endre rutiner og prosedyrer for å tilpasse seg den kommende personvernforordningen. Det kan bety at flere risikerer store bøter dersom sikkerhetskravene ikke følges opp, sier Lervold.

(©NTB)