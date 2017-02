Kulturministeren la nytt kulturkontor til Trondheim

– Ved å legge Kreativt Norge i Trondheim sikrer vi at de ulike fagmiljøene raskt bidrar sammen til å etablere et vitalt kontor for kulturell og kreativ næring, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Departementet håper at Kreativt Norge vil bidra til omstilling, verdiskaping og flere arbeidsplasser regionalt, men også sørge for kulturell vekst og talentutvikling over hele landet.

– Vi gleder oss til endelig å komme i gang med å etablere Kreativt Norge som et nytt kontor med lokalisering i Trondheim. Byen har et sterkt og levende kunstliv og kulturnæringsmiljøer innen alle fagområder.

Vi er sikre på at vi med det nye kontoret skal ivareta det nasjonale ansvaret for å utvikle kreativ næring i hele landet, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen i en pressemelding.

Kontoret skal også fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Det betyr at forvaltningen av over 300 millioner kroner flyttes ut av Oslo.

Det er satt av 7 millioner kroner for å etablere kontoret. I tillegg er det avsatt 10 millioner kroner til en ordning som skal bidra til regional bransjeutvikling.

