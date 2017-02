Kraftig resultatfall i NSB

NSB framholder at fjorårets resultat var blant de beste i konsernets historie, tatt i betraktning at 2016 var et år sterkt preget av omstilling og utgifter knyttet til dette.

NSB fikk et driftsresultat på 1,7 milliarder kroner i fjor, mot 2,8 milliarder kroner i 2015.

Resultatfallet skyldes i hovedsak redusert gevinst fra utvikling og salg av eiendommer, omstillingskostnader knyttet til jernbanereformen, og engangseffekter knyttet til pensjonskostnader, skriver konsernet i årsrapporten.

En rekke virksomheter skal skilles ut fra NSB, som heretter skal konsentrere seg om kjernevirksomheten: transport av folk og gods på bane og vei. Dette gjelder ROM Eiendom, togvedlikeholdselskapet Mantena, Materiellselskapet som nå eier persontogmateriellet, og salgs- og billettselskapet Entur, som alle bidrar med en betydelig del av konsernets årsresultat.

I persontogvirksomheten isolert var driftsresultatet på 636 millioner kroner. Dette resultatet er belastet med 542 millioner kroner i omstillingskostnader.

