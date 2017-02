Kineserne strømmer til norske hoteller

I fjor sto kineserne for en økning alene på 103.000 hotellovernattinger, tilsvarende 38 prosent. Dermed har kinesiske turister den største økningen antallet overnattinger, sammenlignet med året før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene gjelder for hele fjoråret og har dermed lite å gjøre med gjennombruddet rett før jula i prosessen med å normalisere forholdet mellom Kina og Norge å gjøre.

Norske overnattinger steg i samme periode med 2 prosent, til 16 millioner overnattinger. Totalt var det en økning fra 2015 på 4 prosent i antall hotellovernattinger. Det var ventet at vi ville få se nok rekordår, ifølge SSB. Hotellene sto for 22,6 millioner overnattinger, mens campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem hadde over 11 millioner overnattinger i fjor.

Den kraftige økningen i antall kinesiske hotellovernattinger i Norge er sammenfallende med utviklingen Utlendingsdirektoratet har registrert de siste årene. Kinesiske turister dominerte i bunken av søknader om gjestevisum og er også de som har desidert flest innvilgelser de siste årene. Det er ventet at tilstrømmingen av kinesiske turister vil øke ytterligere framover, i og med at vanskelighetene i forholdet til, Kina nå er ryddet av veien.

Antallet utenlandske overnattinger steg med 10 prosent i fjor sammenlignet med 2015 og utgjorde til sammen 6,6 millioner. Svenskene utgjør den største utenlandske gjestegruppen på norske hoteller, fulgt av tyskere og briter.

Hotellene omsatte for 13,7 milliarder kroner i fjor, opp 4 prosent fra 13,2 milliarder kroner året før.

(©NTB)