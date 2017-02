Fabian Stang tapte nominasjonskampen

Tetzschner fikk 158 stemmer, mens Stang fikk 58 av de 216 avgitte stemmene på nominasjonsmøtet i Oslo mandag kveld.

Dermed er valget i tråd med nominasjonskomiteens enstemmige forslag, hvor Tetzschner var satt opp på tredjeplassen, mens Stang var satt på den usikre åttendeplassen.

Stang har gjort det klart at han ikke ønsker denne plassen.

–Jeg kan bekrefte at jeg kun forsøker å vinne 3.-plassen på Oslo Høyres nominasjonsliste, sa Stang til VG mandag ettermiddag.

Stang sa til TV 2 at han vil takke nei til 8.-plassen på lista, som i beste fall kan gi en varaplass på Stortinget.

– Jeg vil da heller foretrekke å få meg en annen jobb. Det blir 3. plass og seier eller ingenting på meg i kveld, sa Stang, som i dag er statssekretær for innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Fra talerstolen gjorde Stang det klart at han ville ha Mathilde Tybring-Gjedde på 8. plass.

– Ingen er bedt om å holde tale for meg. I enhver valgkamp blir det noe grums. Noen har beskrevet meg som politisk lett. Stem ikke på meg for min skyld. Stemmer dere på meg er det av to grunner: Jeg kan velges for den politikken vi fører eller fordi jeg kan dra en del velgere, sa han blant annet.