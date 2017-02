Bruker initiativretten til å klage inn ni medier til PFU i Lommedal-saken  

Det er klart etter at konstituert generalsekretær Nils E. Øy bruker initiativretten til å klage inn ni medier til klageorganet. Øy bekrefter overfor NTB at han nå forbereder en klage mot TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet og Dagsavisen og lokalavisene Valdres og Budstikka.

– Grunnen til at jeg vil bruke initiativretten, er at vi skal få fram om mediene i denne saken har vært tilstrekkelig oppmerksomme på hvilke konsekvenser dekningen av saken har fått for barn, sier konstituert generalsekretær Nils E. Øy til NTB.

Flere klager

Fra før av har PFU fått to klager på omtalen av den såkalte Lommedal-saken der en 13 år gammel jente fra Lommedalen døde av underernæring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Moren til 13-åringen er tiltalt for grov omsorgssvikt, og saken mot henne er berammet i slutten av april.

Jentas mor har klaget inn en stort anlagt artikkel i Budstikka i november i fjor der seks jenter opplever å urettmessig ha blitt uthengt som mobbere. Jentenes foreldre har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E. Øy nå bruker initiativretten.

Hensyn til barna

Han klager på grunnlag av Vær Varsomplakatens punkt 4.8 som pålegger mediene å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barn. Øy har plukket ut de ni mediene fordi han mener deres omtale i januar i fjor inneholdt beskyldninger mot barn.

– Det er omtalen i disse ni mediene jeg mener er relevante, og hvor det er publisert beskyldninger mot barn. Om de har gjort egne undersøkelser eller ikke, framgår ikke av det de har publisert. For meg virker det som om kildegrunnlaget deres er nokså tynt, men dette må jeg komme nærmere tilbake til når jeg fyller ut klagen, sier Øy.

Ute etter lærdom

Flere medier har tatt selvkritikk for sin dekning. Under et debattmøte i januar i regi av Oslo Redaktørforening, beklaget både NRK og TV 2 at de kan ha gått for langt i å fremme mobbepåstander mot medelever til 13-åringen.

– Det var under dette møtet i januar det ble klart for meg at omtanken for barna ikke kan ha vært til stede. Jeg er ute etter å få fram lærdommen av dette, sier Øy.

Han tror ikke at PFU rekker å behandle saken under sitt møte 28. februar, men sier det er viktig å få behandlet alle klagesakene rundt Lommedal-tragedien før rettssaken mot moren i april-