Børsen åpnet uka i pluss

Det var for det meste positive tall å se på listen over de mest omsatte selskapene på Oslo Børs mandag.

Norsk Hydro skjøt fart etter forrige ukes nyheter om stigende aluminiumspriser og lovende markedsutsikter. Hydro-aksjen var den mest omsatte mandag, og den steg med 3,63 prosent i løpet mandagens handel.

Også Statoil (+0,13), DNB (+1,35), Subsea 7 (+1,19), Storebrand (+1,47), Yara International (+1,82), Telenor (+0,76), Orkla (+0,54), Marine Harvest (+0,13) og Aker Solutions (+0,19) var på topp-ti-listen over de mest omsatte selskapene – og bidro til oppgangen på Oslo Børs.

Også på de toneangivende børsene i Europa var det positive tall mandag. DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris steg henholdsvis 1,10 og 1,56 prosent, mens FTSE 100 i London økte 0,53 prosent.

Et fat nordsjøolje gikk for 55,2 dollar på spotmarkedet mandag ettermiddag, mens amerikansk lettolje gikk for 52,99 dollar fatet.

