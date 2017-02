AUF-leder til Støre: Steng døra for Venstre

Hussaini sier til Dagbladet at han ser på Venstre som et arbeiderfiendtlig parti som bare driver med symbolpolitikk. For ham er det helt utelukket å samarbeide med det liberale partiet, som i dag har en samarbeidsavtale med Høyre/Frp-regjeringen. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa nylig at sosialdemokratene og sentrum må finne sammen mot høyrekreftene, men fra ungdomslederen er beskjeden klar: Steng døra helt.

– Jeg er på mange måter enig med Jonas i at Ap må vinne sentrums- partiene fra høyresiden og populistene, men jeg anser ikke Venstre med dagens ledelse som et sentrumsparti. De er et populistisk høyreparti. I de aller fleste saker er de på lag med Høyre og Frp, og i arbeidslivsspørsmål går de enda lenger til høyre, sier Hussaini.

Hans motpart i Unge venstre, Tord Hustveit, stusser litt over utspillet.

– Det er viktige kamper som kommer framover, som kampen for Lofoten, Vesterålen og Senja, og om oljenæringen skal få fortsette å ture fram. Det er rart at AUF ikke vil ta med flest mulig miljøpartier i disse viktige kampene, men velger å stenge døra.

