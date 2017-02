100 banker går sammen om Vipps

Initiativtakerne representerer til sammen 106 norske banker, opplyser DNB i en pressemelding mandag morgen.

DNB, SpareBank 1-alliansen, Eika Alliansen, Sparebanken Møre og 15 selvstendige sparebanker som også er deleiere i Frende Forsikring, har inngått en intensjonsavtale som innebærer at partene sammen skal videreutvikle Vipps som "hele Norges mobile lommebok", heter det.

Bjerke blir styreleder

– Vipps har blitt eneren på vennebetaling og har på kort tid rullet ut betalingsløsninger både på mobilen, på nett og i fysiske butikker. Vipps skal i løpet av året være tilgjengelig på langt flere steder enn vi har sett til nå. Gjennom dette samarbeidet står vi bedre rustet til å vinne kappløpet i konkurranse med nordiske og internasjonale aktører», sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB og påtroppende styreleder i Vipps.

Frittstående selskap

Vipps har hittil vært en del av DNB-konsernet, men blir nå et frittstående selskap. DNB blir største eier, med omtrent 52 prosent av aksjene. SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.

– Vi opplever et marked der stadig flere aktører kappes om å lansere egne løsninger for mobil betaling. For mange er dette forvirrende, enten man skal betale eller ta imot betaling. Selv om vi gjennom vår satsing på mCash har tatt en solid posisjon på kort tid, har mange kunder gitt uttrykk for at de foretrekker én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder», sier Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN, på vegne av SpareBank 1-alliansen.

