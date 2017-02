Uvær i nord skaper trøbbel

Kuling og stormkast stoppet mange av ferge- og båtrutene i Troms søndag ettermiddag, melder NRK. Tjukke isflak fra Laksfjorden på Senja over Gisundet og mot Finnsnes gjorde at blant annet hurtigbåten fra Troms via Finnsnes til Harstad måtte innstilles. Søndag kveld settes det opp buss for båt, melder Troms fylkestrafikk.

Avinor melder at ettermiddagsflyene fra Oslo ikke fikk landet i Bodø, men måtte fly sørover igjen. Grunnen var det lave skydekket. Flere fergesamband er stengt også i Nordland, og Narviksfjellet er stengt på grunn av uvær. I Hadsel kommune tok vinden tak i et naust og knuste det oppå en bil hvor en mann hadde søkt tilflukt. Han slapp uskadd fra hendelsen, men både samboeren og naboen trodde han var død under plankehaugen, skriver NRK.

De sterke vindkastene søndag formiddag sørget for at deler av taket på Jensen Elektriskes bygg i Sjøvegan-sentrum blåste av, melder Salangen-Nyheter. Ingen biler eller folk ble truffet av bølgeblikkplatene, men en dugnad måtte til for å få taket vekk igjen.

