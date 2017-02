Mann pågrepet etter brann i Porsgrunn

Det er ifølge politiet ingen grunn til å tro at det var såkalt mordbrann.

– Det er en del etterforskning som gjenstår, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Mordbrann er et begrep fra den gamle straffeloven, og betegner ildspåsettelse der gjerningspersonen er vel vitende om at det er fare for at liv lett kunne ha gått tapt i brannen.

Mannen vil bli avhørt søndag formiddag. Det er uklart hvor mange som befant seg i huset, men trolig ikke flere enn de to som bor der, opplyser politiet.

– En kvinne i 40-årene ligger til observasjon på sykehus. Hun er ikke alvorlig skadd, men har fått i seg røyk, sier Aaltvedt.

Ifølge politiet brenner det under takplatene og slukkearbeidet er vanskelig. Det skal ikke være fare at brannen kan spre seg.

(©NTB)