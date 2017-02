Kontroversielt forslag trukket i Aust-Agder Frp-møte 

Resolusjonsforslaget ble opprinnelig fremmet av nyvalgt politisk nestleder Lene Langemyr og avtroppende organisatorisk nestleder Martin Konstali, ifølge Fædrelandsvennen.

De to ønsket å få med seg årsmøtet på å støtte vedtaket i fylkestinget 13. desember i fjor som sier ja til ett Agder. I forslaget de to ønsket å få årsmøtets støtte til står det også at "Aust-Agder FrPs Fylkestingsgruppe har fremdeles tillit i vår partiorganisasjon."

– Da denne resolusjonen ble fremmet var situasjonen noe annerledes i partiet enn slik den har utviklet seg denne helgen. Vi har allerede begynt å se fremover, og for å opprettholde denne gode stemningen, trekker undertegnede og Martin Konstali dette resolusjonsforslaget, sa Langemyr.

Forslaget ble trukket da årsmøtet gikk gjennom lista med resolusjoner.

Etter det Agderposten erfarer håper man nå at det kan bidra til å skape ro mellom fløyene i partiet.

Årsmøtet i Aust-Agder Frp startet lørdag ettermiddag. Tidligere på dagen endte kampen om førsteplassen på stortingslisten i fylket med at stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen trakk seg. Dermed får 30 år gamle Åshild Bruun-Gundersen toppe Frp-listen i fylket.

Bruun-Gundersen stemte i desember i fylkestinget for å slå sammen Agder-fylkene, noe som avgjorde saken der.

