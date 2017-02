Hordaland SV med ultimatum om atomvåpen

SV-leder Audun Lysbakken, som søndag ble nominert til en ny periode på Stortinget av Hordaland SVs, har dermed et klart mandat i eventuelle regjeringsforhandlinger.

"Norge må bli en del av verdens overveldende flertall som i 2017 forhandler om et internasjonalt atomvåpenforbud", heter det i en uttalelse fra fylkeslaget.

Videre heter det at Norge aktivt må bruke sitt NATO-medlemskap til å stanse de rustningsdrivende planene om et USA-styrt missilforsvar også i Europa.

"Politikk som fører til økt militær spenning og utvikling av nye atomvåpensystemer er ikke et defensivt rettet tiltak. SV vil derfor kun støtte en regjering som umiddelbart vil arbeide for et atomvåpenforbud og også sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold", heter det i uttalelsen fra fylkesårsmøtet som ble arrangert i helgen.

Den nye atomvåpenpolitikken vil Hordaland SV ta med til landsmøtet til våren.

