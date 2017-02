Full utrykning til Kjelsås i Oslo, frykter person har falt i Akerselva

– Alle nødetater har rykket ut. Vi er på stedet med flere enheter og bruker politihelikopter til å søke, og brannvesenet kommer med dykkere sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Personen som varslet politiet, fortalte at det ar tydelige spor ned til elvebredden, og at det ikke var noe spor tilbake derfra. Stokkli understreker at politiet har lite annet å gå etter enn forklaringen til innringeren.

Meldingen kom til politiet rundt 17.45 søndag.

