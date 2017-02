Agder Venstre vil bryte med Frp

– Det har ikke vært uproblematisk å sitte i regjering med Frp, og det er ingen hemmelighet at partiene står langt fra hverandre på mange områder, sier Torunn Sandvand, leder i Agder Venstre, til Fædrelandsvennen.

I uttalelsen årsmøtet i fylkeslaget i helga har samlet seg om, heter det blant annet at "Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti".

– Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk, står det videre.

– Selv om vi har hatt gjennomslagskraft for våre synspunkter og har tatt flere seirer, har vi lidd under veldig vanskelige samarbeidsvilkår. Særlig når det kommer til klima og innvandring har utfordringene vært store, sier Sandvand.

Lederen i Agder Venstre sier hun ikke tror at fylkeslaget står alene med sine synspunkter. Hun sier samtidig at samarbeidsavtalen har betydd at partiet har fått til mer enn hva de ville gjort utenfor regjering.

