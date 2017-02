Sparket i gang VM i Hurdal 

Den 4,5 kilometer lange løypa går i nedoverbakke ned til Hurdal Torg, og det ble konkurrert i flere klasser, både for modifiserte farkoster og en klasse for den vanlige sparkstøtting. Det deles også ut priser for kostymer og utsmykking av deltakere og sparker.

I seniorklassen for herrer var det spesielt én mann som på forhånd fikk mye oppmerksomhet, den tidligere langrennsstjernen Bjørn Dæhlie. Dæhlie vant det første VM i spark utfor for sju år siden, og i år var planen å utfordre finske Markku Levänen, som har vunnet de siste årene.

Seier ble det imidlertid ikke, for ifølge resultatlista endte klassen med nok en førsteplass til Levänen. De to andre pallplassene gikk til norske Sigurd Brennsæter og Harald Furuseth, mens Dæhlie endte på en forsmedelig fjerdeplass.

Rundt 4.000 publikummere var ventet å møte opp, og Hurdal-ordfører Runar Bålsrud (V) spådde gode forhold for de påmeldte deltakerne.

– Vi har nå perfekte forhold som gjør at det vil gli godt nedover i bakken på lørdag. I fjor måtte vi kjøre på mye snø, noe som gjorde at vi fikk et ganske trått føre. Og så er det spådd sol, sa Bålsrud til Romerikes Blad.

