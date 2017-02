Prinsesse Astrid fyller 85 år

Prinsessen fyller år søndag, men fredag var det invitert til middag på Slottet med kong Harald og dronning Sonja som vertskap.

– Kongeparet holdt fredag 85-årsfeiring for prinsesse Astrid, fru Ferner på slottet, opplyser Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen til NTB.

I tillegg til kongeparet og prinsesse Astrid med familie, deltok prinsesse Ragnhilds familie, kronprinsfamilien og nære venner på middagen for kongens nest eldste søster.

Søndag feires prinsessens bursdag privat.

"Kongens nei"

Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født i 1932, som nest eldste barn av kong Olav og kronprinsesse Märtha. Hun vokste opp på Skaugum i Asker, men flyktet sammen med familien da tyskerne invaderte Norge 9. april 1940.

Historien om flukten ble i 2016 udødeliggjort i den norske storfilmen "Kongens nei". Manusforfatterne Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland brukte mye tid på å finne ut hvordan de kongelige var, og de hadde blant annet flere møter med prinsesse Astrid, som fortalte hvordan hun husket både personer og hendelser.

– Vi var i kontakt med prinsesse Astrid, som er familiens hukommelse, sa Rosenløw Eeg, manusforfatter til NTB.

I september i fjor deltok prinsesse Astrid sammen med blant andre kongeparet og kronprinsparet da spillefilmen ble vist for flere tusen publikummere i Slottsparken.

Tidlig førstedame

Da prinsesse Astrid ble født var det klart at verken hun eller prinsesse Ragnhild noen gang kunne overta tronen. Like fullt har prinsessepliktene inkludert å ta plassen som landets førstedame etter at kronprinsesse Märtha døde i 1954.

Oppgavene som Norges prinsesse og representant for kongehuset ble flere da hennes far, kong Olav, overtok tronen i 1957. Hun fulgte ham til signingen i Trondheim og på reiser i inn- og utland.

I 1960 forlovet hun seg med Johan Martin Ferner, noe som skapte offentlig debatt ettersom han var en fraskilt mann. De to giftet seg i 1961, og prinsessen frasa seg sin apanasje. Hun fortsatte likevel å representere, samtidig som hun i løpet av ti år fikk fem barn.

Johan Martin Ferner døde 24. januar 2015, 87 år gammel.

– Det at hun fikk gifte seg med Johan Martin Ferner, var hennes store lykke. Hun har ofte også fremhevet at moren, kronprinsesse Märtha, var veldig begeistret for ham, sa TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland til NTB i 2015.

Ærespensjonist

I 1968 fikk kronprins Harald også endelig gifte seg, med Sonja Haraldsen. Med en kronprinsesse i landet fikk prinsesse Astrid mindre å gjøre i det offentlige.

Kongens nesteldste søster har i alle år fortsatt å være en støtte for ham, gjennom sykdomsperioder har hun flittig representert kongehuset og Norge. Hun har engasjert seg i arbeidet med barn og unge som, i likhet med henne, har dysleksi. I tillegg er hun styreleder i Kronprinsesse Märthas Minnefond.

Som takk for innsatsen hun har gjort for Norge, både som førstedame og etter det, besluttet regjeringen i 2002 å gi prinsessen ærespensjon fra staten.

