Leger mener fraværsregelen skaper problemer

Etter at regjeringen innførte ny fraværsgrense i videregående i skole på 10 prosent har fraværet falt kraftig. Samtidig opplever mange fastleger at de nye reglene fører med seg unødvendig arbeid. I en undersøkelse Den norske legeforening sendte ut til norske fastleger, svarer 36,5 prosent av respondentene at de nye reglene har skapt problemer for dem i arbeidshverdagen, ifølge Klassekampen. Undersøkelsen ble sendt ut til 4.834 leger på epost og 1.816 svarte.

– Det er fint at elevene kommer på skolen. Det er mye bra helse i det, men det er unødvendig at vi skal måtte sitte og ta inn pasienter for å skrive erklæringer og attester som har liten konsekvens for medisinsk behandling og utredning, sier leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen

96,6 prosent av legene som svarte opplyser at de opplever flere henvendelser knyttet til attestskriving etter innføringen av de nye fraværsreglene.

(©NTB)