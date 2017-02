Godskesen trakk seg fra nominasjonsstrid i Aust-Agder Frp 

Etter en følelsesladet tale avsluttet Godskesen med bomben om at hun trekker seg.

– Jeg har mistet lysten. Det har vært for mye i det siste, sier hun til Agderposten.

Dermed får 30 år gamle Åshild Bruun-Gundersen toppe Frp-listen i fylket.

I desember vraket nominasjonsmøtet i Aust-Agder Frp Ingebjørg Godskesen (59) til førsteplassen på partiets stortingsliste, selv om hun ønsket gjenvalg til en tredje periode.

Men da Bruun-Gundersen kort etter trosset et partivedtak og stemte for å slå sammen Agder-fylkene, noe som avgjorde saken i Aust-Agder fylkesting, krevde fire lokallag at Aust-Agder Fremskrittsparti skulle avholde nytt nominasjonsmøte.

Ifølge NRK møtte flere av Godskesens støttespillere ikke opp på det ekstraordinære nominasjonsmøtet lørdag. Av 44 stemmeberettigede stemte 29 for Åshild Bruun-Gundersen, resten stemte blankt.

