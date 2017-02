Flyselskap konkurrerer om milliardkontrakt i luftambulansetjenesten

– Begge selskapene flyr ambulansefly i dag og tar nok med seg denne kompetansen inn i prosessen, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell, i en pressemelding.

Det er selskapene Babcock SAA FW AB og Lufttransport FW AS som konkurrerer om kontrakten. Det skal leveres åtte propellfly og et jetfly med piloter, styrmann og tekniske tjenester. To fly er dagfly og resten har heldøgnsberedskap alle dager i året.

– Reell konkurranse betyr erfaringsmessig at prisen presses ned og kvaliteten opp på de tilbudene vi får inn. Det kan spare de regionale helseforetakene som eier tjenesten for mye penger, sier Juell.

Det er Luftambulansetjenesten ANS og Sykehusinnkjøp HF som gjennomfører anskaffelsen. Beslutning om hvem som får kontrakten blir tatt i juni 2017. Den nye tjenesten skal være på plass fra 1. juli 2019.

(©NTB)