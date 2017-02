Yara og Norwegian demper børsfall

En snau time etter åpning var Statoil ikke overraskende mest omsatt, men petroleumsgiganten falt 0,4 prosent. Yara-aksjen hentet seg noe inn etter torsdagens klare fall etter et svakt fjerdekvartalsresultat i 2016, og steg 1,2 prosent. Samtidig løftet Norwegian seg 2,8 prosent, mens DNO steg hele 3,9 prosent.

Både Gjensidige Forsikring og olje- og gasselskapet Questerre Energy Corporation tynget hovedindeksen med fall på henholdsvis 2,5 og 2,1 prosent.

På de viktigste europeiske børsene pekte pilene oppover fredag formiddag. CAC 40-indeksen i Paris var opp 0,2 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London steg henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent.

Oljeprisen var omtrent uendret fredag formiddag. Nordsjøoljen ble omsatt for 55,6 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 53,0 dollar.

(©NTB)