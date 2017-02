Sjøfartsdirektoratet sa likevel ja til samisk båtnavn

– Jeg er selvsagt glad for at Sjøfartsdirektoratet har snudd og godkjenner samiske båthavn. Men jeg er ikke overrasket, dette burde jo være en selvfølge i 2017, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland i en pressemelding.

Direktoratet hadde opprinnelig avslått bruken av det samiske navnet Stáddá (Stetind) på den nye båten som skal settes i trafikk i juli. Avslaget kom til tross for at Tysfjord kommune ligger i det lulesamiske språkområdet, og at lulesamisk dermed er sidestilt med norsk.

– Vår første vurdering var at bokstaven à ikke var en del av det latinske alfabetet, hvilket var en feilvurdering. Etter nærmere vurdering har vi kommet til at navnet Stáddá ligger innenfor gjeldende regelverk, sier avdelingsdirektør Anita Irene Malmedal for skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet til NRK.

Malmedal opplyser at direktoratet nå vil endre praksis. Dermed vil også andre skip i fremtiden kunne få samiske navn.

Den nye båten har plass til 48 passasjerer, er 23 meter lang og har en servicefart på 18 knop.

