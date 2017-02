Prisfall på møbler og klær senket konsumprisindeksen i januar

Januar er tradisjonelt preget av tilbudsaktivitet innen kles- og møbelbransjene. Klesprisene falt 9,6 prosent, mens møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler hadde et prisfall på 9,7 prosent. Prisene på sko falt 6,3 prosent i samme periode, viser SSB-statistikken.

Tolvmånedersendringen i konsumprisindeksen (KPI) var på 2,8 prosent i januar, hovedsakelig på grunn av økte energipriser. Mens prisene på drivstoff og smøremidler økte med 11 prosent det siste året, steg prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, med 7,8 prosent. SSB-tallene viser dessuten at prisene på drivstoff falt jevnt fra 2014 og fram til og med oktober i fjor.

Til tross for økningen i KPI på 2,8 prosent i januar, falt tolvmånedersveksten 0,7 prosentpoeng fra desember i fjor, hovedsakelig på grunn av økte energipriser. Fra desember 2015 til januar 2016 økte prisene på elektrisitet inkludert nettleie med hele 19,9 prosent. Fra desember 2016 til januar i år var økningen kun på 0,4 prosent. Prisutviklingen på klær bidro også til å dempe veksttakten.

Kjerneinflasjonen – konsumprisindeksen uten avgiftsendringer og energivarer (den såkalte KPI-JAE), falt med 0,3 prosent fra desember til januar. Avgiftsøkningen sørget dermed for å trekke opp konsumprisindeksen med 0,2 prosentpoeng.

Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen er også negativ, med et fall på 0,4 prosentpoeng til 2,1 prosent fra desember til januar. Prisfall på klær og møbler er den viktigste årsaken også her.

Norges Bank bruker kjerneinflasjonen som hovedrettesnor for sin rentesetting, og har som mål for sin rentepolitikk at inflasjonen på to års sikt skal ligge på 2,5 prosent.

