Politiet mener asyl-eksplosjon trolig var uhell

– På grunnlag av funn på stedet mener politiet at den mest sannsynlige kilden til eksplosjonen er et alminnelig husholdningsprodukt som har kommet i kontakt med en varmekilde, sier politifullmektig Kjetil Tomren i en pressemelding.

Det melder Bygdanytt. Etterforskningen konkluderer dermed med at eksplosjonen var et uhell, og at den neppe skyldtes noe straffbart. De to mennene som ble pågrepet og siktet tirsdag kveld, samme dag som eksplosjonen fant sted, er for lengst løslatt. Da var teorien at eksplosjonen skjedde i eller rundt en komfyr.

Det har ikke lyktes NTB å få opplyst hvilket husholdningsprodukt og hva slags varmekilde det er snakk om.

– Funn i saken utelukker ikke at det rett og slett er tale om en serie uheldige tilfeldigheter, sier Tomren.

Politiet har gjennomført tekniske undersøkelser på stedet og foretatt av rekke avhør. Hendelsesforløpet er ikke avklart ennå, og etterforskningen vil fortsette.

