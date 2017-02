Gitarer og trommestikker rammes av nye regler for handel med truede treslag

Dersom instrumentene inneholder treslag som for eksempel palisander, havner de på den såkalte CITES-listen over truede arter. Palisander benyttes ofte i gitarer, mens en del andre treslag på listen benyttes i for eksempel trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter.

– Disse treslagene er truet av utryddelse blant annet på grunn av store uttak for å bruke dem som handelsvare. Det er derfor nødvendig å regulere handelen for å sikre at det som selges kommer fra bærekraftig produksjon som ikke truer overlevelsen til artene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Innførsel av produkter med treverk fra disse artene krever nå en egen eksporttillatelse fra ansvarlig CITES-myndighet i eksportlandet. I Norge er dette Miljødirektoratet. For folk som tar med seg egne instrumenter, gjelder et unntak som gjør at man kan ta med opptil 10 kilo av enkelte av de regulerte treslagene. Forutsetningen er at hensikten ikke er å kjøpe eller selge instrumentet.

Handel med truede arter og produkter fra dem er en av de største truslene mot det globale naturmangfoldet. CITES-konvensjonen overvåker og regulerer handel og transport over landegrensene med artene på listen.

Medlemslandene vedtok i fjor høst å inkludere en del truede treslag i listene over hvilke arter som skal reguleres etter konvensjonens bestemmelser. 6. januar ble artslisten under den norske CITES-forskriften oppdatert.

