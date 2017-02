Flere skader og uønskede hendelser i politiet

Det ble meldt 463 personskader i politi- og lensmannsetaten i fjor, 13 flere enn i 2015. Antallet uønskede hendelser økte med 114 hendelser fra året før, ifølge Politidirektoratets HMS-rapport. Pod tror økningen først og fremst skyldes at flere rapporterer inn slike hendelser.

– Den positive utviklingen i antall registreringer gjør oss bedre i stand til å iverksette gode og relevante tiltak for at det å arbeide i politiet skal være trygt, sier seksjonssjef Egil Svartbekk for HMS.

I 2016 ble det anmeldt 1.338 forhold, 60 flere enn året før.

Sykefraværet i politi- og lensmannsetaten gikk så vidt ned, fra 4,95 prosent i 2015 til. 4,87 prosent i fjor.

