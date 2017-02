Dugnad skal hindre formsvikt for Sp

- Å snakke om formsvikt er noe som hører idretten til. Politikk er verdikamp. Det handler om å bygge troverdighet og tillit over tid, sier Vedum til NTB.

Senterpartiet er i kjempeslag på meningsmålingene med en oppslutning på rundt 10 prosent. Bildet var et annet da 38-åringen overtok som partileder i 2014. Sp var revet av indre konflikter og preget av slitasje etter åtte år i regjering.

- Jeg sa tidlig at målet var å bli større enn Frp, men målinger går opp og ned, og jeg tar ingenting for gitt. Men vi vil fortsette å være tydelige og kjempe for gode tjenester nær folk. Mange velgere er opptatt av det samme, sier han.

Olabukse

Vedum har de siste dagene vært på rundreise i Nord-Norge, der han fikk med seg nyetableringen av lokallag i Kvænangen og Kautokeino. Fredag sto fylkesårsmøtet i Akershus for tur. Dit reiste han i olabukse, for findressen ligger hjemme.

- He he, jeg blir nok konfrontert med den uttalelsen i mange sammenhenger framover, sier Vedum.

Det var i forbindelse med en debatt om politireformen at han med forakt i stemmen snakket om politikere i Oslo som sitter på kontoret i findressen og mener å vite bedre enn dem i uniform.

Fetter Anton

Sp-lederens nøkterne og joviale tone blir av kommentatorene trukket fram som en av grunnene til partiets framgang. Men er det ikke også en solid dose Fetter Anton-flaks? Kunne ikke hvem som helst ha ledet Senterpartiet til nye høyder når EØS, kommunesammenslåinger, politireform og ulvepolitikk preger den politiske dagsordenen?

- Jeg synes jeg har hatt uflaks, jeg. Det er jo ikke sånn at jeg går rundt og ønsker at regjeringen skal sentralisere mest mulig slik at Sp kan høste gevinster på målingene. Det er jo det motsatte jeg ønsker. For meg handler ikke politikk om spill og spin, men om verdier, sier han.

Dugnad

Vedum sier det har vært et ønske fra ham at partiets øvrige profiler trer tydelig fram og tar plass.

- Å lede et parti er ikke som å lede en hær. Jeg er ingen general. Dette er et lagarbeid. Det er dugnad, sier Vedum. Han skryter av partifellene på Stortinget, ikke minst parlamentarisk leder Marit Arnstad.

- Det er en utrolig fordel å ha folk rundt seg som er flinkere enn meg selv.

Med partidugnad og en selvutviklet kaffekopp-strategi skal Senterpartiet sikres videre vekst.

- Det handler om å snakke med folk, verve medlemmer og bygge organisasjonen. Samtidig må vi fortsette å være frimodige og spre budskapet vårt. At vi er til å kjenne igjen, gir oss troverdighet, sier Vedum.

