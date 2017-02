Afghansk minister ber Norge slutte å deportere mindreårige

Møtet mellom Karzai og innvandrings- og integreringsministeren skjedde i Oslo denne uken, melder Aftenposten.

Der skal de to, ifølge Karzai, blant annet ha snakket om at Norge er et av to land i Europa som i fjor tvangsreturnerte barn til Afghanistan, der situasjonen blant annet ifølge Sverige er så forverret at de er mer sjenerøse med asylsøknader derfra.

– Det handler om internasjonale prinsipper, om menneskerettigheter og -standarder som sier at man ikke deporterer barn. Der går det en grense. Norge er kjent for sin respekt for menneskerettigheter og internasjonale avtaler, sier Karzai.

Isteden har han foreslått at Norge lar barna bli værende til de er 18 år gamle.

– Vi hadde noen ideer til ting som kunne gjøres, særlig for de mindreårige. Man burde se på muligheten til å gi disse barna opplæring eller utdanning i Norge fram til de blir 18 år og de enten blir sendt ut eller får opphold, sier han.

Han påpeker at situasjonen har forverret seg i hjemlandet, og trekker blant annet fram at seks Røde Kors-ansatte ble drept og to bortført nord i Afghanistan tidligere denne uken, dagen etter at 19 mennesker ble drept av en selvmordsbomber i Kabul.

Han er usikker på om Listhaug kommer til å følge opp anbefalingene hans, og Listhaug selv ønsker ikke å kommentere møtet overfor avisen.

