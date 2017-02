Oslo Børs falt 

En rekke store selskaper la torsdag fram sine resultater for fjerde kvartal. Statoil var mest omsatt av de tunge selskapene på indeksen, fulgt av Yara, DNB, Norsk Hydro og Orkla.

Yara er dagens taper med et fall på 6,7 prosent, fulgt av Orkla som faller 5,6 prosent og Gjensidige som faller 5,5 prosent.

Vinnerne blant de mest omsatte er Statoil som øker 1,4 prosent og DNB som vokser 1,5 prosent.

Seadrill steg mest med 4,63 prosent, fulgt av Europris (+4,41), Norwegian Property (+2,97) og Aker Solutions (+2,74).

På det europeiske markedet steg DAX 30 i Frankfurt med 0,7 prosent, CAC 40 i Paris med 1,2 prosent, mens FTSE 100 i London gikk opp 0,4 prosent.

Et fat nordsjøolje kostet omsettes torsdag ettermiddag for 55,5 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 52,8 dollar fatet.

