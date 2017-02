Opposisjonen utelukker ikke flere Storskog-spørsmål

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), utenriksminister Børge Brende (H) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) redegjorde for den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget torsdag.

Hva slags avtale Norge hadde med Russland om å sende tilbake asylsøkere med russisk multivisum, og hvorvidt Stortinget har fått tilstrekkelig informasjon, er sentrale temaer.

– Nå må vi gå grundig gjennom det vi har fått av informasjon og se om vi har fått svar på de spørsmålene vi ønsket å få svar på, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen etter redegjørelsen.

Pedersen vil ikke umiddelbart gi sin vurdering av om informasjonen komiteen fikk, var av en slik art at den måtte holdes hemmelig.

– Vi må forholde oss til at regjeringen mener dette er sensitiv informasjon.

Partiene vil nå gå gjennom regjeringens redegjørelse hver for seg. Eventuell videre oppfølging kan skje enten gjennom kommunalkomiteen eller kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Også SVs Audun Lysbakken og Senterpartiets Marit Arnstad ville vente med å gi sin vurdering av regjeringens redegjørelse og hvorvidt de har fått svarene de ønsker.

– Vi må selvfølgelig sørge for at vi er trygge på at Stortinget får de svarene det skal få. Da skal vi gå gjennom de opplysningene vi nå har fått og vurdere det, sier Lysbakken.

Venstres Trine Skei Grande sier det ble gitt grundige og gode svar fra statsrådene.

– Men vi vil heller ikke utelukke at vi har nye spørsmål.

