Naboer svært kritisk til forslag om nytt 22. juli-minnested

– Vi vil ikke ha et minnesmerke langs Utstranda rett ved naboer som var direkte involvert den dagen, og som håper å få hverdagen normalisert og komme seg videre. Vi vil ha hverdagen tilbake slik AUF har fått lov til å få Utøya tilbake, sier Dag-Kjetil Holtane-Berg til NTB.

Forslaget ble presentert for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) torsdag formiddag. Holtane-Berg sa direkte til statsråden at staten nå må begynne å høre på dem, og at de ikke vil ha et minnesmerke langs stranda.

– Vi vil ha vårt nærmiljø, vår hverdag tilbake på en best mulig måte, sier han.

Naboene på Utstranda har i flere år vært store motstandere av den planlagte oppføringen av den svenske kunstnerens "Memory Wound" på Sørbråten. Konflikten har ført til at naboene etter planen skal møte staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene.

Rettssaken går som planlagt, understreker Holtane-Berg. Han er svært kritisk til at naboene ikke er blitt informert på forhånd og blitt involvert i saken.

– Jeg er veldig skuffet det er veldig belastende at de aldri kommuniserer med naboene – at de alltid tar dette gjennom pressekonferanser som vi ikke er informert om, sier Holtane-Berg.

