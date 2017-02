Monikas mor krever at Elden fjernes som forsvarer

– Jeg mener han bør fratre, og at det gjennomføres et tvungent forsvarerbytte, sier Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat Stig Nilsen til NRK.

Han begrunner dette med at Elden har forsvart Geir Gudmundsen, tidligere politimester i Hordaland politidistrikt, i samme sakskompleks.

– Sett fra min klients ståsted fremstår det uheldig og ganske utrolig at forsvareren for politimesteren nå opptrer som forsvarer for Donatas Lukosevicius, sier Nilsen.

Innsyn

Gudmundsen var ansvarlig for politidistriktet som fikk 100.000 kroner i foretaksstraff for sin håndtering av Monika-saken. Nilsen hevder Elden gjennom forsvarsarbeidet for Gudmundsen har tilegnet seg informasjon han normalt ikke skal ha tilgang til.

– Elden har fått innsyn i sakskomplekset sett fra politimesterens ståsted, noe som har gitt ham kunnskap om forhold som han vanskelig kan overse som forsvarer for domfelte, mener Nilsen.

I slutten av januar ble det kjent at Lukosevicius likevel ønsket å få ankesaken opp for Gulating lagmannsrett. Hans forrige forsvarer Aasmund Sandland trakk først ankesaken, slik at dommen på 18 års forvaring ble stående.

Høyesterett skal avgjøre om saken likevel skal opp for lagmannsretten. Litaueren hevder han aldri trakk anken, og krever gjennom sin nye forsvarer John Christian Elden å få saken opp for retten.

– Vil kommentere

I en tekstmelding til NRK skriver Elden at han ennå ikke har fått sett på innsigelsen fra Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat.

På spørsmål om han ser noe grunnlag for at hans tidligere jobb som forsvarer for Gudmundsen kan gjøre at retten finner ham uegnet til å forsvare Lukosevicius, svarer Elden at det er noe han vil kommentere innen 17. februar.

(©NTB)