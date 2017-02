-Merkelig forslag om utvidet ulvejakt

Organisasjonen reagerer kraftig på Klima- og miljødepartementets (KLD) forslag om å forlenge lisensjaktperioden innenfor ulvesonen til 31. mars denne vinteren. Forslaget er lagt på bordet, selv om det samme departementet har slått fast at det ikke kan tillates lisensjakt på flere enn 15 ulver, alle utenfor ulvesonen. Miljødirektoratet ga i januar lisens til felling av ytterligere tre ulver.

Departementets forslag om utvidet jaktperiode er tøysete og helt uaktuelt, mener Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

– Det er klinkende klart at det ikke skal være lisensjakt i ulvesonen i 2017 ettersom det ville vært i strid med Bernkonvensjonen og norsk lov. Jakt på ulv i ulvesona i 2017 er ulovlig og skal ikke forekomme, sier han.

Organisasjonen mener det vil være uetisk å drive jakt langt inn i paringssesongen.

– KLDs forslag kan medføre at hanner skytes ut og etterlater drektige tisper, som kan få problemer med å forsørge avkommet sitt alene, sier Håpnes.

Å skyte en hann i denne perioden kan i verste fall føre til at opptil åtte andre dyr dør, anslår han. Forslaget er i strid med etablerte norske jakttradisjoner og jaktetikk, mener han.

Departementet vil utvide jaktperioden blant annet for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulvene gjennom den pågående radiomerkingen. At det er flere ulver enn bestandsmålene Stortinget har satt, har økt presset på regjeringen for å tillate felling av flere ulv.

