Listhaug fastholder Storskog-enighet med Russland

Listhaug møtte torsdag i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for å redegjøre for saken bak lukkede dører. Fra regjeringen var også utenriksminister Børge Brende (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til stede.

Sentralt står spørsmålet om regjeringen har gitt Stortinget tilstrekkelig og korrekt informasjon om dialogen med Russland om returer av asylsøkere som kom over grensen til Finnmark.

– Vi har besvart alle spørsmål som Stortinget har hatt. Vi sender den informasjonen til Stortinget som vi mener er korrekt, sier Listhaug

Hun viser til et møte i Russland på embetsmannsnivå 3. februar i fjor, der det ifølge de norske representantene ble oppnådd enighet og felles forståelse av returer av personer med multivisum. Skriftlig referat eller protokoll fra dette møtet kunne statsråden ikke framvise torsdag.

– Fra norsk side mente vi at det var en enighet, men i praksis viste det seg vanskelig å returnere personer med multivisum etter det, sier Listhaug.

Vil vurdere

Opposisjonen ville ikke på stående fot si om redegjørelsen er tilstrekkelig.

– Nå må vi gå grundig gjennom det vi har fått av informasjon og se om vi har fått svar på de spørsmålene vi ønsket å få svar på, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen.

Blant spørsmålene som skal vurderes, er om det var nødvendig å holde redegjørelsen bak lukkede dører.

Også SVs Audun Lysbakken og Senterpartiets Marit Arnstad ville vente med å gi sin vurdering av regjeringens redegjørelse og hvorvidt de har fått svarene de ønsker.

– Vi må selvfølgelig sørge for at vi er trygge på at Stortinget får de svarene det skal få, sier Lysbakken.

Partiene vil nå gå gjennom regjeringens redegjørelse hver for seg. Eventuell videre oppfølging kan skje enten gjennom kommunalkomiteen eller kontroll- og konstitusjonskomiteen

Møte i februar

Det tok ni måneder før Norge tok konsekvensen av den russiske holdningen og besluttet å instruere Utlendingsdirektoratet om likevel å realitetsbehandle de om lag 1.300 asylsøknadene.

Både Listhaug og Brende fastholder at det hele tiden har vært den norske regjerings forståelse at personer med multivisum kan returneres til Russland.

– Norge har sin forståelse av tilbaketakelsesavtalen. Den holder vi fast ved. Selv om vi etter en tid ser at det ikke er mulig å returnere i tråd med avtalen, er det jo ikke riktig å gi opp den norske forståelsen av avtalen, sier Brende.

Listhaug understreker at andre asylsøkere er blitt returnert til Russland, om lag 330 i tallet. Totalt er 860 av asylsøkerne som kom over Storskog, uttransport, sier hun.

På spørsmål om Norge har en dialog med russiske myndigheter om nye returer, svarer statsråden at det først og fremst er personer med permanent opphold i Russland som nå er aktuelle for uttransportering.

