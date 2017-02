Gjensidige-aksjen stuper etter resultatframleggelse

Etter halvannen times handel på Oslo Børs torsdag hadde Gjensidige-aksjen falt hele 6,16 prosent, og den var blant de mest omsatte på børsen.

Fallet kan forklares både med lavere utbytte til aksjonærene og et svakere resultat i fjerde kvartal enn analytikerne hadde ventet. Gjensidige betaler ut til sammen 3,4 milliarder kroner i utbytte – 6,80 kroner per aksje – mens analytikere TDN Finans har snakket med ventet et utbytte på 8,61 kroner per aksje, skriver Dagens Næringsliv.

Resultatet før skatt i fjerde kvartal i fjor ble på 1,3 milliarder kroner, ned fra 1,47 milliarder i tilsvarende kvartal i 2015. Ifølge E24 hadde analytikere sett for seg et resultat på 1,49 milliarder.

I kvartalsrapporten forteller Gjensidige om et rekordsterkt årsresultat og et solid fjerde kvartal. For hele 2016 var resultatet før skatt på 6,14 milliarder kroner, en solid oppgang fra 5,05 milliarder året før.

– Vi er svært fornøyd med resultatet for hele 2016 og en solid avslutning på året. i tiden framover vil vi fortsette å fokusere på høy kundetilfredshet og kostnadseffektiv drift, samtidig som vi sikrer en attraktiv avkastning for aksjonærene våre, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

