Belgier hadde 50 kilo amfetamin i bagasjen

Smuglingsforsøket skjedde 19. februar 2016, men er ikke offentliggjort før nå av hensyn til politiets etterforskning av saken.

– Dette er det aller største enkeltbeslaget av amfetamin som ble gjort i Norge i fjor, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen i Tollvesenet til NTB.

Hun forteller at et av tollvesenets grensekameraer fanget opp to utenlandskregistrerte biler de vurderte som mistenkelige, og at en tollpatrulje med narkotikahund ble sendt ut fra Svinesund for å stanse bilene.

Bilene ble oppdaget ved en bensinstasjon ved fylkesvei 22 i Halden. Den mistenkte belgieren stoppet, mens den andre sjåføren satte opp farten og kjørte inn i Sverige, opplyser Tollvesenet.

Belgierens bil ble deretter kjørt tilbake til kontrollhallen på Svinesund, hvor narkotikahunden Jacko-O markerte for narkotika flere steder i bagasjerommet. Skanningen av kjøretøyet bekreftet hundens markeringer, og tollerne observerte flere pakker i området ved hjulbrønnen.

– Pakkene inneholdt i alt 50 kilo amfetamin, en kilo kokain og 360 gram hasj. Øst politidistrikt tok over ansvaret for mistenkte, tollbeslaget og etterforskningen, opplyser Fredriksen.

Hun forteller at politiet også fikk stanset den andre bilen, som ble kjørt av en nederlender. Begge har sittet i varetekt siden de ble pågrepet.

