Over 600 asylsøkere til Norge i januar

Bakgrunnen for at det er kommet så vidt mange er at 363 asylsøkere er hentet fra Hellas og Italia i januar. Uten disse ville antallet vært 240, noe som er på linje med ankomstene de siste tolv månedene, viser januartallene fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Norge har frivillig sagt ja til å ta imot 1.500 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsprogram i fjor og i år. Dette er migranter som befinner seg i Italia og Hellas, og som ønsker beskyttelse i Europa. Til nå har det kommet 400 fra Italia og 200 fra Hellas.

Seks av ti av asylsøkerne i januar er menn. 33 søkere har oppgitt at de er enslige mindreårige. Nesten 400 av dem som er kommet i januar er syrere og eritreere. Resten kommer fra 33 ulike land.

UDI har behandlet nesten 1.800 asylsøknader i januar, og resultatet er at 1.100 har fått opphold. Ved utgangen av januar bodde det rundt 12.600 personer på norske asylmottak, godt under halvparten så mange som ved nyttår i fjor.

