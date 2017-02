Organisasjoner advarer: Vanskelig å innfri nye krav for familiegjenforening

Fristene er for korte og søknadsgebyret for høyt, mener både Norsk Folkehjelp, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og Norges Røde Kors.

– Røde Kors har blitt kontaktet av flere fortvilte flyktninger som har fortalt at de ikke har midler til å betale og som derfor ikke får fremmet søknad om familiegjenforening, skriver Norges Røde Kors i sitt høringssvar til Justisdepartementet.

Forslagene gir asylsøkere som får opphold, tre måneders frist til å registrere en søknad om familiegjenforening, i stedet for ett år. I tillegg må familiene komme opp med 8.000 kroner i gebyr innen seks måneder og familiemedlemmene må møte opp på en norsk ambassade og levere papirer innen ett år. Høringsfristen for forslagene, som er laget på bestilling av et stortingsflertall bestående av Ap, Sp og regjeringspartiene, gikk ut onsdag. Om ikke fristene nås, må flyktningen ha en viss inntekt for å kunne søke om familiegjenforening.

– Vi antar at formålet er at færre flyktninger skal få tid til å fremme søknad før underholdskravet slår inn, skriver Norsk Folkehjelp.

